Von Fabian Fellmann

Vergleiche mit dem Film „Fargo“ mögen sie in Minnesota längst nicht mehr hören. Von unerschütterlicher Bedächtigkeit und Freundlichkeit ist die schwangere Polizistin in der Hauptrolle, selbst wenn gerade das Blut aus dem Häcksler spritzt. Das Klischee werden die Bewohner der Prärien und Wälder an der Grenze zu Kanada nicht mehr los, die nationalen US-Medien messen jeden Politiker aus Minnesota daran. Über Ken Martin hielten sie nun unter anderem fest, er sei ein „sanftmütiger Taktiker“ mit dem Arbeitsethos des Mittleren Westens. Ein stereotyper Mann aus einem US-Staat, der von deutschen und skandinavischen Einwanderern geprägt wurde.