Von Christian Zaschke, New York

Der Bundesstaat Kansas ist auf einer Karte der USA leicht zu finden: Er liegt genau in der Mitte. Wie so viele Staaten im Zentrum des Landes ist er konservativ geprägt und wird von der Republikanischen Partei dominiert. Die Menschen an den Küsten sprechen von Staaten wie Kansas gern als "Flyover States", weil man sie allenfalls aus dem Flugzeug sieht, wenn man von New York nach Los Angeles reist oder von Boston nach Seattle. Im Diktum von den Flyover States drückt sich das Desinteresse aus, dass die größtenteils demokratisch regierten Küstenstädte diesen Landstrichen normalerweise entgegenbringen.