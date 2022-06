Die US-Demokraten haben ein Problem: Gerade verlieren einige wichtige Parteilinke in Kalifornien die Gunst der Wähler. Das droht bald auch im Rest des Landes. Was läuft da schief?

Von Hubert Wetzel, Washington

Fangen so Revolten an? Mit Bestimmtheit lässt sich das noch nicht sagen, dazu sind die Wahlergebnisse vom Dienstag doch etwas zu lokal. Aber wenn die Wähler einen Mandatsträger, den sie im November 2019 erst ins Amt gewählt haben, nur zweieinhalb Jahre später wieder aus eben diesem Amt entfernen, dann kann man wohl davon sprechen, dass Revolution in der Luft liegt.

Der Mann, dem dies passiert ist, heißt Chesa Boudin. Er ist 41 Jahre alt, Jurist mit Abschlüssen aus Oxford und Yale, Demokrat, und bis Dienstag war er der Bezirksstaatsanwalt der kalifornischen Stadt San Francisco. In den USA werden diese District Attorneys, die für die Strafverfolgung in einem bestimmten Gebiet zuständig sind, gewählt. Oft ist das Amt der erste Schritt in einer längeren politischen Karriere. Eine von Boudins Vorgängerinnen war zum Beispiel Kamala Harris, heute Vizepräsidentin der USA.

Boudins Karriere hingegen ist vorerst beendet. Am Dienstag votierten die Bürger von San Francisco mit großer Mehrheit für seinen Rauswurf. Allein das ist ungewöhnlich - Boudin hätte sich nächstes Jahr ohnehin zur Wiederwahl stellen müssen. Stattdessen wurde er ein Jahr früher durch eine sogenannte Recall-Abstimmung seines Postens enthoben.

Noch ungewöhnlicher ist jedoch, dass der dezidiert linksliberale Demokrat Boudin von den Einwohnern einer der progressivsten Städte in den ganzen Vereinigten Staaten geschasst wurde - von Menschen, die stolz auf das Adjektiv "woke" sind. Anders ausgedrückt: Wenn selbst die linken Wähler im linken San Francisco im linken Kalifornien mit ihrem linken Bezirksstaatsanwalt nicht mehr zufrieden sind, dann kann man das durchaus als Beleg dafür sehen, dass das linke Lager in den USA - genauer: der linke, "progressive" Flügel der Demokratischen Partei - ein Problem hat. Oder ein Problem ist, für den Rest der Partei nämlich.

Ein Vorwurf: Sie diskutierten lieber über politisch korrekte Schulnamen als guten Unterricht

Boudins Rauswurf ist nicht das einzige Puzzlestück, das in dieses Bild passt: Im Februar hatten die Einwohner San Franciscos bereits mehrere linksliberale Mitglieder des Gremiums, das für die Schulpolitik in der Stadt verantwortlich ist, per Referendum aus dem Amt entfernt. Ihnen wurde vorgeworfen, sie hätten sich während der Pandemie zu wenig darum gekümmert, die geschlossenen öffentlichen Schulen schnellstmöglich wieder zu öffnen. Stattdessen hätten sie ihre Zeit damit verschwendet, Schulen umzubenennen, die angeblich politisch unkorrekte Namen trugen.

Und der Aufstand der Wähler ist auch nicht auf San Francisco begrenzt: 400 Meilen weiter südlich, in Los Angeles, fand am Dienstag die erste Runde der Bürgermeisterwahl statt. Seit 2001 ist dieses Amt in der Hand der Demokraten. Das wird es auch bleiben, denn in die Stichwahl zogen am Dienstag zwei Demokraten ein: Rick Caruso und Karen Bass. Der konservative Immobilienmilliardär Caruso ist allerdings ein ehemaliger Republikaner, der nur wegen seiner Kandidatur zu den Demokraten gewechselt ist. Er bekam mehr Stimmen als Bass, eine hochangesehene schwarze Kongressabgeordnete, die ihr gesamtes politisches Leben in der Demokratischen Partei verbracht hat.

So verschieden alle diese Wahlergebnisse sind, sie haben einen gemeinsamen Nenner: eine Sehnsucht nach öffentlicher Ordnung, Sicherheit, Stabilität. Kalifornien ist zwar immer noch der wirtschaftlich stärkste und reichste Bundesstaat der USA. Erst vor einigen Wochen gab der demokratische Gouverneur Gavin Newsom bekannt, dass der Staat dieses Jahr mit einem Haushaltsüberschuss von knapp 100 Milliarden Dollar rechnen könne.

Zugleich aber steigt die Ungleichheit dramatisch. Vom Wirtschaftswachstum profitieren Silicon-Valley-Investoren, Apple-Designer und Software-Ingenieure, doch für Millionen Menschen, die keine hochbezahlten Jobs haben, wird das Leben schlicht zu teuer. Manche Teile Kaliforniens - vor allem die Großstädte San Diego, Los Angeles, Oakland und San Francisco - sehen inzwischen aus wie Katastrophengebiete. Zehntausende Obdachlose, die keine Chance haben, auf dem vollkommen überdrehten Immobilienmarkt je eine Wohnung zu finden, hausen dort in Zeltstädten. Es gibt offene Drogenmärkte, die damit verbundene Beschaffungskriminalität ist stark gestiegen. Die demokratische Bürgermeisterin von San Francisco, London Breed, erklärte einen besonders betroffenen Innenstadtbezirk im Frühjahr sogar zur Notstandszone.

Detailansicht öffnen Folge des völlig überdrehten Wohnungsmarkts in Kalifornien: Wohnungslose schlagen ihre Zeltstädte am Venice Beach in Los Angeles auf. (Foto: Jae C. Hong/AP)

Zwar gibt es unter Fachleuten durchaus unterschiedliche Ansichten darüber, wie stark die Kriminalität in den USA in den vergangenen Pandemie-Jahren tatsächlich zugenommen hat. In manchen Kategorien ist den Anstieg unübersehbar, bei Tötungsdelikten zum Beispiel. Bei anderen Vergehen ist die Lage weniger eindeutig. In New York etwa haben spektakuläre Schießereien und Morde Aufsehen erregt. Historisch betrachtet aber ist die Stadt immer noch sehr viel sicherer als vor dreißig oder vierzig Jahren.

Doch in politischer Hinsicht sind harte Daten und historische Vergleiche eben zuweilen zweitrangig. Entscheidend ist: Selbst in demokratisch beherrschten Gegenden der USA macht sich bei den Wählern offenbar das Gefühl breit, dass progressive Staatsanwälte oder Bürgermeister nicht hart genug gegen Kriminelle, Drogensüchtige oder Obdachlose vorgehen. Oder dass die milderen Alternativen zu Strafverfolgung, Inhaftierung und Zwangsräumung, die sie versprochen haben, auch nicht wirken. Und oft sind es gerade demokratische Kernwähler - Schwarze und Latinos in ärmeren Gegenden -, die unter dem tolerierten Verfall der öffentlichen Ordnung stärker leiden als gut situierte weiße Linksliberale.

Die Kritik der Republikaner ist zum Teil polemisch - zum Teil stimmt sie aber auch

Für die Demokraten sind die Wahlergebnisse in Kalifornien daher ein besorgniserregendes Signal, zumal mit Blick auf die Kongresswahl im November. Es gibt überall im Land große und mittelgroße Städte, von Chicago über Philadelphia bis Baltimore, die von Demokratinnen oder Demokraten regiert werden, in denen demokratische District Attorneys für Sicherheit und Recht verantwortlich sind - in denen aber zugleich Schusswaffengewalt und Drogenkriminalität explodieren.

Die Republikaner nutzen das aus. Sie werfen den Demokraten vor, die Kriminalitätswelle dadurch angeheizt zu haben, dass sie dort, wo sie regieren, der Polizei die Mittel gekürzt und das Vertrauen entzogen hätten. Das ist zum Teil Polemik. Viele demokratisch regierte Städte kämpfen einfach mit den alten Problemen, mit denen sie seit Jahrzehnten zu tun haben - Armut, Hoffnungslosigkeit, Geldmangel, Unterentwicklung. Auch den Slogan "Defund the Police" - Streicht der Polizei das Geld! - haben sich allenfalls einige prominente Demokratinnen im Kongress zu eigen gemacht, nicht die Partei als Ganze.

Aber wirklich distanziert haben die Demokraten sich vom "Defund the Police"-Geschrei in den eigenen Reihen eben auch nicht. Und in manchen Städten wird die Kriminalitätsrate zweifellos durch progressive Bezirksstaatsanwälte beeinflusst, die mit dem Versprechen angetreten sind, weniger Menschen ins Gefängnis zu sperren. Um das zu erreichen, lassen sie zum Beispiel bestimmte Waffen- oder Drogenvergehen, die sie für vernachlässigbar halten, nicht mehr verfolgen. Gesetzesbrecher, die unter anderen Umständen in Haft säßen, bleiben dadurch in Freiheit.

San Franciscos Bürgermeisterin Breed, beileibe keine harte Rechte, räumte diese Entwicklung Anfang des Jahres in einer Wutrede über die Zustände in ihrer Stadt ein. "Es ist Zeit, dass die Herrschaft der Kriminellen ein Ende hat", wetterte sie. "Und sie endet, wenn unsere Polizei aggressiver vorgeht und wir weniger von dem Scheiß hinnehmen, der unsere Stadt kaputt gemacht hat." Mit "dem Scheiß" meinte die Bürgermeisterin unter anderem die offene Drogenszene. Rick Caruso, der Neu-Demokrat, der Bürgermeister von Los Angeles werden will, zog vor allem mit einem Versprechen in den Wahlkampf: mehr Polizisten, weniger Verbrechen. Für einen Zwischensieg hat das gereicht.

Auch in Washington nahm ein wichtiger Demokrat die Wahlergebnisse von der Westküste aufmerksam zur Kenntnis: "Die Wähler haben eine klare Botschaft gesendet", sagte Präsident Joe Biden am Mittwoch. "Beide Parteien müssen etwas gegen die Kriminalität tun."