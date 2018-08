8. August 2018, 19:14 Uhr USA Demokraten im Aufwind

Der 12. Wahlkreis von Ohio ist traditionell republikanisch dominiert.

Dennoch siegte der konservative Kandidat Troy Balderson bei der örtlichen Nachwahl des Abgeordneten für das Repräsentantenhaus nur sehr knapp.

Für die im Herbst in den USA stattfindenden Kongresswahlen ist das aus Sicht des US-Präsidenten Trump ein böses Omen.

Von Alan Cassidy, Washington

Natürlich beanspruchte Donald Trump das ganze Verdienst für sich. Als er sich entschlossen habe, am vergangenen Samstag nach Ohio zu fahren, sei der Kandidat der Republikaner noch böse im Rückstand gelegen. "Nach meiner Wahlkampfrede wendete sich alles zum Guten", twitterte der US-Präsident am Mittwoch. Noch steht das Ergebnis nicht definitiv fest, aber nach Auszählung der allermeisten Stimmen sah es so aus, als hätte sich der Republikaner Troy Balderson durchgesetzt und den Republikanern den Sitz im Repräsentantenhaus gesichert.

Vielleicht war es tatsächlich Trumps Auftritt, der Balderson die wenigen Hundert Stimmen verschaffte, die über die Wahl entschieden. Vielleicht wäre das Rennen aber auch gar nie so eng geworden, wenn Trump nicht im Weißen Haus säße. Der 12. Wahlkreis von Ohio ist traditionell republikanisch dominiert. Trump siegte hier mit elf Prozent Vorsprung. Der Sitz gehörte einst John Kasich, der heute Gouverneur des Bundesstaats ist. Auf ihn folgte Patrick Tiberi, der ihn zuletzt mit mehr als 37 Prozent Vorsprung gewann. Zur Nachwahl vom Dienstag kam es, weil Tiberi zurückgetreten war.

Die Demokraten müssen 23 Sitze gewinnen, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern

Der Republikaner Balderson ist ein unauffälliger, etwas biederer Politiker, der im Wahlkampf als durchschnittlicher Vertreter seiner Partei auftrat. Dasselbe lässt sich auch über seinen unterlegenen Konkurrenten sagen, den Demokraten Danny O'Connor.

Insofern war die Entscheidung, vor der die Wähler standen, weniger eine über die unterschiedliche Persönlichkeit der Kandidaten, sondern über die Partei: Lieber den Republikaner? Oder den Demokraten? Je näher die Zwischenwahlen vom November rücken, desto wichtiger wird für beide Parteien die Symbolkraft, die von solchen einzelnen Nachwahlen ausgeht.

Den größten Aufwand betrieben dabei die Republikaner. Bis zu sechs Millionen Dollar soll die Partei laut Medienberichten in das Rennen gepumpt haben. Neben Trump war auch sein Vize Mike Pence angereist, um für Balderson zu werben. Das reichte, um eine Katastrophe gerade noch abzuwenden. Aber Hoffnung für den Herbst kommt damit bei den Republikanern nicht auf. Analysten der Partei sprachen von einem Weckruf. Denn anderswo stehen die Vorzeichen für die Demokraten viel besser als im 12. Wahlkreis von Ohio, wo 88 Prozent der Wähler Weiße sind.

Weil die Ausgangslage im Senat für die Demokraten in diesem Jahr sehr schwierig ist, konzentriert sich die Partei darauf, die Mehrheit im 435-köpfigen Repräsentantenhaus zu erobern. 23 Sitzgewinne braucht sie dafür. Laut dem unabhängigen Cook Political Report gibt es dabei mehr als 60 Wahlkreise, die für gewöhnlich demokratischer wählen als der 12. Bezirk von Ohio. Dazu kommen mehrere Umstände, die der Partei in die Hände spielen.

Da ist erstens die Energie in den Reihen der Opposition. Beide Parteien tun sich regelmäßig schwer damit, ihre Wähler bei den Zwischenwahlen an die Urne zu bringen, für die Demokraten gilt das normalerweise besonders. Nach einer Präsidentschaftswahl sinkt die Wahlbeteiligung bei ihren wichtigsten Wählergruppen in den darauffolgenden Zwischenwahlen jeweils drastisch. Bei den Latinos etwa sackte die Beteiligung von 2008 auf 2010 um 43 Prozent ab, von 2012 auf 2014 sogar um 51 Prozent, wie Daten des United States Elections Project zeigen. Bei den Afroamerikanern und jungen Wählern ist das Bild ähnlich.

Trotzdem deutet viel darauf hin, dass es die Demokraten diesmal schaffen werden, im Herbst viel mehr ihrer Wähler an die Urnen zu bringen als sonst. Seit Trump im Weißen Haus sitzt, hat die Partei bereits 44 republikanische Sitze in den Parlamenten der Bundesstaaten erobert, darunter viele in Gegenden, die mit großer Mehrheit für Trump gestimmt hatten. Das war nur möglich durch eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung.

Der zweite Grund, der für die Demokraten spricht: Trumps Unbeliebtheit. Derzeit bewerten laut dem Gallup-Institut nur 41 Prozent der Wähler seine Arbeit als positiv. Zwischenwahlen sind zwar immer ein Referendum über den amtierenden Präsidenten, und in aller Regel verliert dessen Partei nach der Präsidentschaftswahl immer Sitze im Kongress - im Schnitt sind es 25. Aber diesen Herbst dreht sich noch viel mehr um den Präsidenten als sonst. Laut Daten des Pew Research Center sagen so viele Amerikaner wie noch nie, dass der Präsident für ihre Wahlentscheidung eine wichtige Rolle spielt. Die meisten von ihnen - 34 Prozent - geben dabei an, dass ihre Stimme eine Stimme gegen Trump sein werde.

Die Republikaner haben Wahlkreisgrenzen zu ihren Gunsten verändert

Drittens sind die Demokraten erfolgreicher damit, Geld für ihre Kandidaten aufzutreiben. In 56 Wahlbezirken für das Repräsentantenhaus hat die Partei im zweiten Quartal dieses Jahres mehr Mittel gesammelt als die Republikaner, berichtete Politico kürzlich. Am ausgeprägtesten ist der Unterschied dabei in den Wahlkreisen, die am meisten umkämpft sind.

Alles schon entschieden also? Nein. Obwohl die Partei des Präsidenten in den Zwischenwahlen zuverlässig Sitze verliert, sind sogenannte "wave elections", die zu neuen Mehrheiten führen, historisch selten: Eine solche Welle gab es in 60 Jahren lediglich dreimal. Zudem gibt es strukturelle Hürden im System, von denen die Republikaner profitieren. Dazu gehört der wichtigste Erfolgsfaktor, um in den Kongress gewählt zu werden: Man sitzt schon drin. Dazu gehört auch, dass die Republikaner in den vergangenen Jahren extrem die Wahlkreisgrenzen so verändert haben, dass sie davon profitieren könnten, die sogenannte Praxis des Gerrymandering.

Und dazu gehört schließlich die Wirtschaft, die seit Trumps Amtsantritt weiter wächst - wovon die Republikaner profitieren. Wenn die Demokraten mehr als nur moralische Siege erringen wollen, steht ihnen ein harter Kampf bevor.