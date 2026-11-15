Seit zehn Jahren führt Chuck Schumer die Demokraten im Senat an. Jetzt fordert ihn einer heraus: Chris Van Hollen aus Maryland. Beim Streit um die Führung geht es auch um die Ausrichtung der Partei.

Der 67-Jährige, der die Demokraten in die Zukunft führen will

Die amerikanische Wählerschaft hat bei den Midterms ein deutliches Zeichen gegen die Regierung von Donald Trump gesetzt. So weit sind sich alle einig. Aber was heißt das nun für die Demokraten?