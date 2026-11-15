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USADer 67-Jährige, der die Demokraten in die Zukunft führen will

Lesezeit: 2 Min.

Senator Chris Van Hollen bei einer Anhörung des Senatsunterausschusses für Handel, Justiz, Wissenschaft.
Senator Chris Van Hollen bei einer Anhörung des Senatsunterausschusses für Handel, Justiz, Wissenschaft.
Jose Luis Magana/AP/dpa

Seit zehn Jahren führt Chuck Schumer die Demokraten im Senat an. Jetzt fordert ihn einer heraus: Chris Van Hollen aus Maryland. Beim Streit um die Führung geht es auch um die Ausrichtung der Partei.

Von Charlotte Walser

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