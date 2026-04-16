Die amerikanischen Demokraten könnten sich auf die Zwischenwahlen im Herbst freuen, es sieht für sie ja grundsätzlich gut aus. Donald Trumps Krieg in Iran, seine Zölle und sein insgesamt kaum nachvollziehbares Verhalten kommen bei weiten Teilen der Bevölkerung schlecht an. Die Spritpreise steigen, Trumps Umfragewerte fallen. Falls die Midterms halbwegs wie vorgesehen über die Bühne gehen, könnte die Opposition womöglich beide Kammern zurückerobern, Repräsentantenhaus und Senat. Es gibt allerdings ein paar Probleme. Eines davon heißt Eric Swalwell.
USADie Demokraten haben gute Chancen – und nutzen sie nicht
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Trumps Umfragewerte fallen, seine Politik verstehen selbst viele Maga-Anhänger nicht mehr. Doch die Demokraten ziehen keine Vorteile daraus. Und dann kommen ihnen auch noch Missbrauchsvorwürfe in die Quere.
Von Peter Burghardt, Washington
US-Demokraten:Hoffen auf ein blaues Wahlwunder
Weil Präsident Donald Trump so unbeliebt ist, stehen die Demokraten in Umfragen super da. Aber können sie die Kongresswahlen im Herbst wirklich gewinnen? Daran gibt es Zweifel.
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