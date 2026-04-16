Die amerikanischen Demokraten könnten sich auf die Zwischenwahlen im Herbst freuen, es sieht für sie ja grundsätzlich gut aus. Donald Trumps Krieg in Iran, seine Zölle und sein insgesamt kaum nachvollziehbares Verhalten kommen bei weiten Teilen der Bevölkerung schlecht an. Die Spritpreise steigen, Trumps Umfragewerte fallen. Falls die Midterms halbwegs wie vorgesehen über die Bühne gehen, könnte die Opposition womöglich beide Kammern zurückerobern, Repräsentantenhaus und Senat. Es gibt allerdings ein paar Probleme. Eines davon heißt Eric Swalwell.