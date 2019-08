1. August 2019, 06:50 Uhr Zweite Demokraten-Debatte Sleepy Joe ist aufgewacht

Joe Biden, der Frontrunner unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern, hat endlich angefangen zu kämpfen. Auch wenn die anderen Kandidaten ihn wieder gehörig ins Straucheln gebracht haben.

Von Thorsten Denkler , New York

Kamala Harris lächelt, als sie kurz vor Beginn der TV-Debatte mit ausgestreckter Hand auf Joe Biden zugeht. Es ist so ein Lächeln, das jedem, dem es gilt, sofort klar macht: Jetzt wird es ungemütlich. Biden, Vize-Präsident unter Barack Obama und aktuell mit großem Abstand der Frontrunner unter den demokratischen Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur in allen Umfragen, dürfte ahnen, dass Harris es ist, die ihr an diesem Abend besonders zusetzen wird. In den Handschlag hinein sagt er: "Geh nicht zu hart mit mir um, mein Kind."

Biden hat offenbar nicht vor, noch einmal von Harris in die Ecke gedrängt zu werden.

Es ist die zweite Runde der zweiten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber. Am Dienstag hatten sich hier im Fox Theatre in Downtown Detroit im US-Bundestaat Michigan die ersten zehn Kandidaten zu beweisen, darunter die Stars der Parteilinken, Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

Sie haben nicht viel zu befürchten. Aber die beiden Debatten in Detroit sind für die meisten anderen Kandidaten im Feld entscheidend. Sie brauchen diese Bühne, um ihren Kampagnen Feuer zu geben. 8,7 Millionen Menschen haben allein die Debatte am Dienstag verfolgt. Im September, wenn in Houston, Texas, die dritte Debattenrunde ansteht, müssen die Kandidaten 130 000 verschiedene Spender nachweisen und auf mindestens zwei Prozent Zustimmung in vier Umfragen kommen. Derzeit schaffen das nur sieben der 25 Kandidaten. Das große Aussieben beginnt nach diesem Abend.

Biden hat andere Probleme. Ihm dürfte noch die erste Debattenrunde vom Juni in den Knochen stecken, als Harris ihm übel zugesetzt hatte. Als das Thema Rassismus aufkam, hatte sich Harris eingeschaltet, um als schwarze Frau etwas dazu zu sagen. Sie nutzte damals den Moment zu einem Frontal-Angriff auf Joe Biden. Sie warf Biden vor, sich nicht von zwei Senatoren distanziert zu haben, mit denen er in den siebziger Jahren eng zusammengearbeitet hat. Beide waren glühende Verfechter der Rassentrennung.

Bidens Problem war weniger der Vorwurf als solcher. Sondern, dass er Schwierigkeiten hatte, diesen Angriff zu kontern. Bidens großes Wahlversprechen ist, dass er und nur er allein Trump schlagen kann. Nach der ersten Debatte klang das nicht mehr so glaubwürdig. Biden muss nicht erst seitdem mit dem Spitznamen "Sleepy Joe" leben. Er schien sich etwas zu sicher zu sein, dass ihn ohnehin keiner schlagen kann. Jetzt ist er offenbar aufgewacht.

Wie schon am Vortag ist zunächst Gesundheitspolitik das bestimmende Thema. Es läuft gut für Biden. Unter Feuer steht vor allem Harris. Sanders und Warren wollen in Zukunft nur noch eine Krankenversicherung für alle. So weit links steht an diesem Abend keiner. Harris will dagegen die privaten Kassen behalten, sie aber entkoppeln von den Arbeitgebern, die heute in der Regel die Krankenversicherung für ihre Angestellten bereitstellen. Das aber finden Linke wie Moderate seltsam. Linke, weil sie die privaten Kassen ganz loswerden wollen. Moderate, weil sie glauben, dass nur starke, private Kassen das Gesundheitssystem finanzieren können. Harris steht bei diesem Thema zwischen allen Stühlen.

Biden dagegen will nur die Gesundheitsreformen von Barack Obama wiederherstellen, die Trump ganz schön geschliffen hat. Das ist leicht, überaus populär, klingt plausibel, macht keinem Angst. Und kostet nicht die Welt.

Was die anderen wollen, das sei "ein Haufen Nonsens", sagt Biden. Und unbezahlbar. Harris hat wie Warren und Sanders am Vorabend Schwierigkeiten zu erklären, wo die Billionen von Dollar herkommen sollen, die ihr Systemwechsel kosten könnte. Biden schürt die Sorge, dass Steuern für die Mittelklasse steigen könnten und viele eine Krankenversicherung verlieren könnten, mit der sie ganz zufrieden sind. Diese Runde geht an ihn.

Danach geht es für ihn bergab. Biden hat eine langen politischen Lebenslauf. Da hat sich einiges angesammelt. Sein Ja zum Irakkrieg. Sein Nein zu Bundesgeld für die Finanzierung von Abtreibungen. Reichlich misogyne Meinungsäußerungen zur Rolle der Frau. Es gibt kaum etwas, was ihm nicht vorgehalten wird von seinen Mitbewerbern.