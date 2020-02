Der Vorwahlkampf in den USA ist teuer. Am meisten investiert hat bisher der frühere New Yorker Bürgermeister Mike Bloomberg.

Fast eine Milliarde Dollar haben die demokratischen Präsidentschaftsbewerber bisher für Wahlwerbung ausgegeben. Mehr als die Hälfte davon stammt aus der Kasse eines einzigen Mannes: Mike Bloomberg. 500 000 000 Dollar - kein anderer Kandidat kann da mithalten.

Der Unternehmer, Milliardär und frühere Bürgermeister von New York hat angekündigt, ein oder zwei Milliarden seines privaten Vermögens dafür auszugeben, dem amtierenden Präsidenten Donald Trump eine zweite Amtszeit zu verwehren.

Derzeit versucht Bloomberg, selbst Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden. Sollte er das nicht schaffen, werde er sein Geld aber trotzdem gegen Trump einsetzen, sagt er.

Im Moment ist es in den USA kaum möglich, der Wahlwerbung von Bloomberg zu entgehen. In den wichtigen Vorwahlstaaten laufen seine Spots im Fernsehen und im Radio. Zudem hat er das Internet damit getränkt - selbst achtjährige Kinder, die nur lustige Youtube-Videos schauen, können Bloombergs Wahlwerbung auswendig aufsagen.

In den Umfragen ist Bloomberg dadurch rasch und relativ weit nach oben geklettert, er liegt jetzt landesweit auf dem dritten oder vierten, in manchen Bundesstaaten auch auf dem ersten Platz. Allerdings tritt er erst vom kommenden Dienstag an bei Vorwahlen an.

Erst dann wird sich zeigen, ob Bloomberg sich für seine Millionen tatsächlich die Unterstützung von Wählern kaufen konnte oder nur große Bekanntheit.