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USALindsey Grahams Schwester ersetzt den verstorbenen Senator

Lesezeit: 4 Min.

Die neu ernannte US-Interims-Senatorin Darline Graham Nordone spricht im Statehouse in Columbia, South Carolina.
Die neu ernannte US-Interims-Senatorin Darline Graham Nordone spricht im Statehouse in Columbia, South Carolina. Sean Rayford/AP/dpa

Darline Graham Nordone übernimmt den Sitz ihres verstorbenen Bruders bis zum Ende der Amtszeit. Das ist ganz im Sinne von Donald Trump: Eine rasche Übergangslösung verhindert, dass seine Vorhaben gefährdet sind.

Von Charlotte Walser, Washington

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Als sie 13 Jahre alt war, wurde Darline Graham Nordone zur Waise. Innerhalb von anderthalb Jahren waren beide Eltern gestorben. Ihr Bruder Lindsey Graham übernahm damals die Vormundschaft und adoptierte sie später. Nun tritt Darline Graham Nordone in die politischen Fußstapfen ihres Bruders, der am Samstagabend im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Gemäß vorläufigen Erkenntnissen der Gerichtsmedizin starb der republikanische Senator aus South Carolina an einer Aortendissektion, einem Riss in der inneren Schicht der Hauptschlagader.

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:Todesursache von Senator Graham bekannt gegeben

Einer Mitteilung seines Büros zufolge starb der Trump-Vertraute am Samstagabend an den Folgen einer Gefäßerkrankung. Der US-Präsident würdigte Graham als einen der „großartigsten Menschen und Senatoren, die ich je gekannt habe“.

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