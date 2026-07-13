Darline Graham Nordone übernimmt den Sitz ihres verstorbenen Bruders bis zum Ende der Amtszeit. Das ist ganz im Sinne von Donald Trump: Eine rasche Übergangslösung verhindert, dass seine Vorhaben gefährdet sind.

Als sie 13 Jahre alt war, wurde Darline Graham Nordone zur Waise. Innerhalb von anderthalb Jahren waren beide Eltern gestorben. Ihr Bruder Lindsey Graham übernahm damals die Vormundschaft und adoptierte sie später. Nun tritt Darline Graham Nordone in die politischen Fußstapfen ihres Bruders, der am Samstagabend im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Gemäß vorläufigen Erkenntnissen der Gerichtsmedizin starb der republikanische Senator aus South Carolina an einer Aortendissektion, einem Riss in der inneren Schicht der Hauptschlagader.