So wie Donald Trump es sieht, tut er alles, was er tun muss. Das sehen allerdings lange nicht alle so.

Um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gegen das Coronavirus zu verteidigen, wurde in der Einfahrt des Weißen Hauses ein Zelt aufgebaut. Drinnen sitzen bewaffnete Beamte vom Secret Service und ein Militärsanitäter. Der hält jedem Besucher ein Thermometer an die Stirn. Wer eine Körpertemperatur von mehr als 100,4 Grad Fahrenheit hat, das sind 38 Grad Celsius, darf nicht ins Gebäude - Fieber ist eines der Symptome, die das Virus verursacht. Vor einigen Tagen wurde einem Journalisten der Zutritt verweigert, obwohl das Thermometer bei ihm nur 99,9 Grad Fahrenheit anzeigte. Allerdings stammte der Reporter aus China, so wie ja in gewisser Hinsicht das Coronavirus auch, deswegen war die Wache bei ihm vielleicht strenger.