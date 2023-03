Vor einer möglichen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin hat die New Yorker Staatsanwaltschaft seinen ehemaligen Anwalt zur Aussage geladen. Michael Cohen erschien US-Medienberichten zufolge am Montag in Manhattan vor der "Grand Jury", um über Details zur Rolle Trumps bei den Zahlungen an Pornostar Stormy Daniels zu sprechen. Das Gremium entscheidet, ob in einem Fall Anklage erhoben wird. US-Medien gehen davon aus, dass dies bei Trump passiert. Er wäre der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines Verbrechens angeklagt wird. Es geht um Schweigegeldzahlungen an das Model Karen McDougal und Pornostar Daniels. Daniels hatte nach eigener Aussage 2006 Sex mit Trump. Dessen damaliger und nun von ihm abgerückter Anwalt Michael Cohen zahlte nach eigenen Aussagen 2016 im Auftrag Trumps Schweigegeld an sie, um Schaden von seinem Boss abzuwenden.