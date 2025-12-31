US-AuslandsgeheimdienstDie CIA in Lateinamerika: Wiederholt sich die Geschichte?
Lesezeit: 4 Min.
US-Präsident Donald Trump will einen Machtwechsel in Venezuela. Mutmaßlich setzen die USA mit diesem Ziel auch die CIA ein. Das erinnert an ihr Vorgehen im Kalten Krieg.
Charlotte Walser, Washington
Venezuela:USA sollen erstmals Ziel auf dem Festland angegriffen haben
Nach völkerrechtswidrigen Einsätzen des US-Militärs vor der Küste Venezuelas hat der Auslandsgeheimdienst CIA nun offenbar auch ein Hafendock attackiert. Es wäre eine schwerwiegende Eskalation. Doch die näheren Umstände sind nebulös.
Lesen Sie mehr zum Thema