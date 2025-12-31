Zum Hauptinhalt springen

US-AuslandsgeheimdienstDie CIA in Lateinamerika: Wiederholt sich die Geschichte?

Lesezeit: 4 Min.

Die CIA hat mutmaßlich ein angeblich von Drogenschmugglern genutztes Dock in Venezuela mit Drohnen zerstört.
Die CIA hat mutmaßlich ein angeblich von Drogenschmugglern genutztes Dock in Venezuela mit Drohnen zerstört. (Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa)

US-Präsident Donald Trump will einen Machtwechsel in Venezuela. Mutmaßlich setzen die USA mit diesem Ziel auch die CIA ein. Das erinnert an ihr Vorgehen im Kalten Krieg.

Charlotte Walser, Washington

Venezuela
:USA sollen erstmals Ziel auf dem Festland angegriffen haben

Nach völkerrechtswidrigen Einsätzen des US-Militärs vor der Küste Venezuelas hat der Auslandsgeheimdienst CIA nun offenbar auch ein Hafendock attackiert. Es wäre eine schwerwiegende Eskalation. Doch die näheren Umstände sind nebulös.

SZ PlusVon Jan Heidtmann

