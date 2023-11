Xi und Biden: Vertraute Zweisamkeit im Garten in Kalifornien.

Auf einem Landsitz in Kalifornien suchen US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi die Annäherung - und einigen sich auf so manche Zusammenarbeit. Ist die Eiszeit zwischen beiden Mächten vorbei?

Von Peter Burghardt, Washington

Der Ort, an dem sich die USA und China wieder zivilisiert nahekamen, ist eine Filmkulisse. Früher wurde auf diesem Landsitz namens Filoli südlich von San Francisco, einst erbaut für den Besitzer einer Goldmine, unter anderem der Pilotfilm der Fernsehserie "Dynasty" ("Der Denver-Clan", die Villa im Vorspann der Serie) gedreht. Heutzutage kann hier geheiratet werden, nur zuletzt war die Anlage drei Tage lang geschlossen - "während wir die Hallen für die Feiertage schmücken", wie es auf der Homepage entschuldigend hieß, kommende Woche ist ja Thanksgiving. In Wahrheit saßen hier am Mittwoch Joe Biden und Xi Jinping beisammen, redeten, aßen und gingen sogar zweisam im schönen Garten spazieren.