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USA und China„Trump war schmeichelhaft, Xi war entschlossen“

Lesezeit: 4 Min.

Xi sei „all business“, schwärmte Donald Trump vor der Abreise aus China, „ich mag das“.
Xi sei „all business“, schwärmte Donald Trump vor der Abreise aus China, „ich mag das“. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Der Präsident schwärmt von einem „unglaublichen Besuch“ in Peking. Doch in den USA stoßen die Ergebnisse des Gipfels auf weniger Begeisterung.

Von Peter Burghardt, Washington

China ist nicht das Erste, was Donald Trumps Landsleuten derzeit bei ihren größten Sorgen einfällt. Es genügt vielen Amerikanern schon, wenn sie an der Tankstelle Station machen oder im Supermarkt an der Kasse stehen. Fast alles wird immer noch teurer, obwohl der Präsident doch goldene Zeiten verspricht. „Ich denke nicht über die finanzielle Situation der Amerikaner nach“, sagte Trump kürzlich angesichts der Engpässe im Iran-Krieg, das kam knapp sechs Monate vor den Zwischenwahlen mäßig gut an.

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SZ PlusVon Gregor Scheu

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