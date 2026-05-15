China ist nicht das Erste, was Donald Trumps Landsleuten derzeit bei ihren größten Sorgen einfällt. Es genügt vielen Amerikanern schon, wenn sie an der Tankstelle Station machen oder im Supermarkt an der Kasse stehen. Fast alles wird immer noch teurer, obwohl der Präsident doch goldene Zeiten verspricht. „Ich denke nicht über die finanzielle Situation der Amerikaner nach“, sagte Trump kürzlich angesichts der Engpässe im Iran-Krieg, das kam knapp sechs Monate vor den Zwischenwahlen mäßig gut an.