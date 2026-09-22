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USA und ChinaTrump empfängt Xi Jinping, den bewunderten Rivalen

Lesezeit: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump (li.) und der chinesische Präsident Xi Jinping in Peking im Mai dieses Jahres. Nun steht Xis Gegenbesuch an.
US-Präsident Donald Trump (li.) und der chinesische Präsident Xi Jinping in Peking im Mai dieses Jahres. Nun steht Xis Gegenbesuch an.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP

US-Präsident Trump ist voll des Lobes, wenn er über Chinas Staatschef spricht. Offenkundige Differenzen zwischen den beiden Staaten spielt er herunter. Das könnte vor allem Taiwan schaden.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington

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Für den amerikanischen Finanzminister ist Chinas Umgang mit den USA eine Art Wasserballspiel. „Die gesamte Beziehung wird von der Führungsebene vorgegeben, und Präsident Trump sowie Xi Jinping pflegen ein sehr gutes Verhältnis“, sagte Scott Bessent im Juli bei Fox Business. Aber das sei keine Entschuldigung für das, was die Chinesen unter der Oberfläche tun würden, da werde viel getreten. „Wenn es sein muss, werden wir zurückschlagen.“

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