Für den amerikanischen Finanzminister ist Chinas Umgang mit den USA eine Art Wasserballspiel. „Die gesamte Beziehung wird von der Führungsebene vorgegeben, und Präsident Trump sowie Xi Jinping pflegen ein sehr gutes Verhältnis“, sagte Scott Bessent im Juli bei Fox Business. Aber das sei keine Entschuldigung für das, was die Chinesen unter der Oberfläche tun würden, da werde viel getreten. „Wenn es sein muss, werden wir zurückschlagen.“
USA und ChinaTrump empfängt Xi Jinping, den bewunderten Rivalen
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US-Präsident Trump ist voll des Lobes, wenn er über Chinas Staatschef spricht. Offenkundige Differenzen zwischen den beiden Staaten spielt er herunter. Das könnte vor allem Taiwan schaden.
Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington
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