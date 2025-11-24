US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich über den Krieg in der Ukraine, Fentanyl-Schmuggel und ein Abkommen für Landwirte ausgetauscht. Er habe am Montag ein sehr gutes Telefonat mit Xi geführt, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. „Wir haben ein gutes und sehr wichtiges Abkommen für unsere großartigen Landwirte erzielt – und es wird nur noch besser werden. Unsere Beziehungen zu China sind extrem stark!“, schrieb Trump in seinem Beitrag. Trump erklärte zudem, dass er Xis Einladung zu einem Besuch in China im April angenommen habe. Xi werde später im Jahr die USA besuchen.