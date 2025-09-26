Wenn man manchen Amerikanern zuhört, könnte man meinen, ihre Demokratie sei unverwundbar, getragen von Freiheitswillen und bewährten Institutionen. Ein Abrutschen in die Autokratie ausgeschlossen. Sie erwarten offenbar den großen Donnerschlag, der die Massen aufrüttelt, wenn Trumps Angriffe zu weit gehen. Wie im Kino, wo die Rettung nach einer dramatischen Entwicklung in letzter Sekunde kommt. Doch Autokratien entstehen selten über Nacht.
USADie Illusion der unerschütterlichen Demokratie
Lesezeit: 7 Min.
Viele Amerikaner sind offenbar überzeugt, ihre Demokratie sei unverwundbar. Doch die Trump-Regierung hat den Umbau in Richtung Autokratie bereits begonnen. Ihre Mittel erinnern an die der Volkspartei in China.
Ein Essay von Lea Sahay, Peking
