USA Die Illusion der unerschütterlichen Demokratie 26. September 2025, 13:28 Uhr | Lesezeit: 7 Min. |

(Foto: SZ)

Viele Amerikaner sind offenbar überzeugt, ihre Demokratie sei unverwundbar. Doch die Trump-Regierung hat den Umbau in Richtung Autokratie bereits begonnen. Ihre Mittel erinnern an die der Volkspartei in China.

Ein Essay von Lea Sahay, Peking

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback