Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington, D.C., angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurde sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania.

Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump will für Xi bis Freitag ein umfangreiches Programm auffahren, inklusive Militärschau und Staatsbankett.

Für Chinas Staats- und Parteichef ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weiße Haus eingeladen.

USA verlängern Zollpause

Zu Beginn des Staatsbesuchs von Chinas Präsident verlängerte die US-Regierung eine Zollpause. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent am Mittwoch (Ortszeit) dem Sender Fox News. „Wir haben heute vereinbart, das sogenannte Busan-Abkommen zu verlängern“, sagte Bessent. Im südkoreanischen Busan hatten Trump und Xi vergangenen Oktober ein Aussetzen hoher zusätzlicher Zölle vereinbart. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China zudem Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet, die seit ihrer Einführung im April 2025 auch Unternehmen in Europa betreffen.

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump begrüßen den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan bei deren Ankunft. CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Der Handelskonflikt beider Staaten war im April 2025 eskaliert, als die Regierungen sich gegenseitig mit Zusatzzöllen von über 100 Prozent überzogen. Wie Bessent mitteilte, soll der Aufschub statt bis zum 10. November nun bis zum 10. Januar gelten. „Das verschafft uns mehr Zeit, um zu prüfen, was wir auf wirtschaftlicher Ebene tun können.“ Der Einigung waren Bessent zufolge mehrere Treffen mit Chinas Vizepremier He Lifeng vorausgegangen. Die chinesische Seite äußerte sich nicht unmittelbar zu dem von Bessent angekündigten Aufschub.

Der chinesische Präsident sprach sich nach seiner Ankunft in Washington einem Agenturbericht zufolge für eine partnerschaftliche Beziehung zu den USA aus. China und die USA sollten Partner und keine Rivalen sein, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag. Der Besuch werde mit gemeinsamen Anstrengungen sicher fruchtbar verlaufen, erklärte Xi in einer schriftlichen Mitteilung. Er freue sich auf einen tiefgehenden Austausch mit dem US-Präsidenten und darauf, die konstruktiven Beziehungen der strategischen Stabilität zu bereichern.

Zum Staatsbankett werden auch Musk, Bezos und Cook erwartet

„Die historische Notwendigkeit der friedlichen Koexistenz zwischen China und den USA hat sich nicht geändert“, sagte Xi. Er sei zuversichtlich, dass beide Länder in der neuen Ära den richtigen Weg finden könnten, um miteinander auszukommen. Beide Seiten sollten in die gleiche Richtung arbeiten und eine stabile Beziehung fördern, die von Kooperation als tragender Säule, moderatem Wettbewerb, handhabbaren Differenzen und Friedenszusagen geprägt sein soll.

Bei dem Staatsbesuch stehen an diesem Donnerstag unter anderem ein Empfang im Weißen Haus, bilaterale Treffen sowie am Abend ein Staatsbankett auf dem Programm. Dazu werden auch führende Köpfe aus der Tech-Branche erwartet, darunter Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai sowie Apple-Chef Tim Cook.