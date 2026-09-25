Bei ihrem Gipfel sprechen die Präsidenten Chinas und der USA den brisanten Wettlauf um die Zukunftstechnologie nicht an. Dabei werden die Forderungen nach Risikomanagement immer lauter.

Keine Frage hat die Mächtigen der Welt in dieser Woche mehr beschäftigt als die Herausforderung durch die künstliche Intelligenz und deren zugleich faszinierendes wie unheimliches Potenzial. Die an den nuklearen Rüstungswettlauf im Kalten Krieg erinnernde Konkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China um den Vorsprung in der Zukunftstechnologie lastete – öffentlich allerdings weitgehend unausgesprochen – über dem Gipfeltreffen der Präsidenten beider Länder am Mittwoch und Donnerstag in Washington.