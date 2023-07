Von Fabian Fellmann, Washington

Politik geht durch den Magen. Vielleicht war es aber auch nur der Hunger, der Janet Yellen kurz nach ihrer Ankunft in Peking im Restaurant Yizuoyiwang anhalten ließ, bekannt für seine würzige Yunnan-Küche. Jedenfalls erzielte Yellen mit dem Essen einen der offensichtlichsten Erfolge ihres viertägigen Besuchs in China. Sie habe ein Gericht aus Pilzen und Chili gelobt, verkündete der Wirt auf dem chinesischen sozialen Medium Weibo stolz. Yellens Geschmack beeindruckte die Weibo-Nutzer - insbesondere ihr Geschick im Umgang mit den Essstäbchen, wie die staatliche Global Times bemerkte. Ewigkeiten ist es her, dass Richard Nixon 1972 beim Bankett in Shanghai unbeholfen mit den Stäbchen geklappert hatte.