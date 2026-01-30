Einen Faktor erwähnte US-Präsident Donald Trump nach der Festnahme von Nicolás Maduro vor einem Monat nicht. Er nannte den venezolanischen Präsidenten einen „Narco-Terroristen“ und verwies auf Venezuelas reiche Rohstoffvorkommen „direkt vor unserer Haustür“. Unerwähnt blieb hingegen Chinas Rolle in Venezuela. Zum Beispiel als wichtigster Kreditgeber des Landes. Auf jeden Dollar, den Venezuela zwischen 2001 und 2020 von US-geführten Banken erhielt, kamen rund 85 Dollar aus chinesischen Banken.
Globale RivalitätChinas Expansion frustriert die USA
In Lateinamerika zeigt sich, wie China seine wirtschaftliche Präsenz auf der Welt ausgebaut hat – und wie es vom Rückzug der USA profitiert. Donald Trumps Eingreifen in Venezuela ist laut einem Experten „der verzweifelte Versuch einer Rückkehr“.
Von Lea Sahay, Peking
