Einen Faktor erwähnte US-Präsident Donald Trump nach der Festnahme von Nicolás Maduro vor einem Monat nicht. Er nannte den venezolanischen Präsidenten einen „Narco-Terroristen“ und verwies auf Venezuelas reiche Rohstoffvorkommen „direkt vor unserer Haustür“. Unerwähnt blieb hingegen Chinas Rolle in Venezuela. Zum Beispiel als wichtigster Kreditgeber des Landes. Auf jeden Dollar, den Venezuela zwischen 2001 und 2020 von US-geführten Banken erhielt, kamen rund 85 Dollar aus chinesischen Banken.