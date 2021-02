US-Präsident Joe Biden zieht in einem ersten Telefonat mit dem chinesischen Regierungschef Xi Jinping eine klare Linie für den Umgang mit der Volksrepublik. Biden habe in dem Gespräch seine "fundamentalen Bedenken" über Chinas Umgang mit Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmenden Aktionen gegenüber Taiwan geäußert, teilte ein Sprecher des Weißen Hauses am Mittwoch mit. Priorität der Vereinigten Staaten sei, dass eine freie und offene indopazifische Region gewahrt bleibe.

Biden und Xi haben sich offiziellen Angaben zufolge auch über die Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgetauscht, sowie über die gemeinsamen Herausforderungen des Klimawandels und den Umgang mit Waffenhandel. Die Regierung in Washington strebe trotz der Meinungsverschiedenheiten eine offene Kommunikation mit China an, erklärte ein Regierungsbeamter.

Die USA erwäge, in den kommenden Monaten "neue gezielte Einschränkungen" auf bestimmte sensible Technologieexporte nach China in Abstimmung mit den Verbündeten zu erlassen. Auch sollen die von Bidens Vorgänger Donald Trump erlassenen Strafzölle zunächst bestehen bleiben, bis mit Partnerstaaten eine Lösung für das Handelsungleichgewicht mit China gefunden sei.