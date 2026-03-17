Es ist eine Ankündigung mit Wucht: US-Präsident Donald Trump hat China offenbar um einen Aufschub seines Besuchs in Peking Ende März gebeten. „Um etwa einen Monat“, sagte er am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Als Grund nannte er den Iran-Krieg. „Wir sind im Gespräch mit China“, sagte Trump. Das Verhältnis sei „sehr gut“. Er würde „sehr gerne“ reisen, da stecke auch kein Trick dahinter, sagte er laut der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Es ist ganz einfach. Wir haben einen Krieg im Gange. Ich denke, es ist wichtig, dass ich hier bin. Daher könnte es sein, dass wir es ein wenig verschieben, nicht viel.“