Es ist eine Ankündigung mit Wucht: US-Präsident Donald Trump hat China offenbar um einen Aufschub seines Besuchs in Peking Ende März gebeten. „Um etwa einen Monat“, sagte er am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Als Grund nannte er den Iran-Krieg. „Wir sind im Gespräch mit China“, sagte Trump. Das Verhältnis sei „sehr gut“. Er würde „sehr gerne“ reisen, da stecke auch kein Trick dahinter, sagte er laut der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Es ist ganz einfach. Wir haben einen Krieg im Gange. Ich denke, es ist wichtig, dass ich hier bin. Daher könnte es sein, dass wir es ein wenig verschieben, nicht viel.“
Krieg in IranWie sich die USA und China belauern
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US-Präsident Trump wird seinen Besuch in Peking wegen des Iran-Kriegs wohl verschieben. China hält sich bislang aus dem Konflikt heraus – gerät aber in eine strategisch schwierige Lage.
Von Lea Sahay, Peking
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