USA und China:Der Tanz um den Ballon

Von Peter Burghardt, Washington

Im Winter ist gewöhnlich nicht viel los an den Stränden von South Carolina. Aber wer dort am frühen Samstagnachmittag in den glücklicherweise klaren Himmel hinaufsah, und das taten nun doch zahlreiche Interessenten, der erlebte ein Ereignis weltpolitischen Ausmaßes. Da oben flog dieser chinesische Ballon, also der mutmaßliche Spionageballon, der zum Entsetzen der US-Regierung schon seit Tagen über den USA unterwegs gewesen war. Dann ging es los.