Am besten, man beginnt an der Hansen Mortuary im Norden von Phoenix, einem Bestattungsinstitut. Es ist Mittwoch, eine Woche nach dem Mord an Charlie Kirk an der Utah Valley University. US-Vizepräsident J. D. Vance hatte den Toten in der Air Force Two nach Hause gebracht, der Sarg des rechten Aktivisten war zu diesem Gebäude in dieser heißen Stadt gefahren worden.
Bericht aus PhoenixWie Trumps Amerika Charlie Kirk glorifiziert
Lesezeit: 6 Min.
Der ermordete Influencer wird von vielen Anhängern als Märtyrer verehrt. Am Sonntag ist die große Trauerfeier mit Präsident Trump – und schon jetzt spielen sich in Phoenix Szenen religiöser Verklärung ab.
Von Peter Burghardt, Phoenix
USA:Spekulationen über das Motiv im Fall Kirk
Nach der Ergreifung des mutmaßlichen Attentäters werden neue Details über ihn bekannt.
Lesen Sie mehr zum Thema