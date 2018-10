25. Oktober 2018, 17:43 Uhr USA Entsetzen über weitere Briefbomben

Nachdem Unbekannte mehreren Prominenten Briefbomben zugeschickt haben, steigt der Druck auf die Polizei.

Am Donnerstag wurden Sendungen an den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und den Schauspieler Robert De Niro abgefangen.

Alle bisher entdeckten Rohrbomben wurden sichergestellt, ehe sie in die Nähe ihrer Adressaten gelangen konnten.

Die Briefbombenserie gegen demokratische Politiker und prominente Unterstützer der Partei versetzt die USA weiter in Aufregung. Am Mittwoch waren bereits Rohrbomben in der Post des früheren Präsidenten Barack Obama und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton entdeckt worden - genauso wie bei der demokratischen Kongressabgeordneten Maxine Waters und Ex-Justizminister Eric Holder sowie in New York beim Kabelsender CNN. Am Donnerstag wurden dann Sendungen an den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und den Schauspieler Robert De Niro abgefangen.

Bereits am Montag war dem US-Milliardär George Soros ein Sprengsatz zugesandt worden. Bis zum Donnerstag wurden insgesamt neun Bomben sichergestellt. US-Präsident Donald Trump verurteile die Attentatsserie, machte zugleich aber die "absichtlich falsche und ungenaue Berichterstattung" der Medien für die aufgeheizte Stimmung in den USA verantwortlich.

"Ein sehr großer Teil der Wut, die wir heute in unserer Gesellschaft beobachten", schrieb Trump auf Twitter, gehe zurück auf die "Mainstream-Medien, die ich als Fake News bezeichne". So nennt der US-Präsident Zeitungen wie die New York Times oder die Washington Post oder eben den Fernsehsender CNN. Deren Berichterstattung sei so "hasserfüllt, dass es dafür keine Beschreibung gibt". Trump hatte am Mittwoch seine Landsleute zunächst zur Geschlossenheit aufgerufen, dann aber bei einer Wahlkampfveranstaltung die Medien attackiert. Sie müssten ihre "endlose Feindseligkeit und die ständigen negativen und oft falschen Attacken" beenden.

CNN-Chef Jeff Zucker wehrte sich gegen die Angriffe des Präsidenten. Das Weiße Haus verstehe nicht im Mindesten, was "die andauernden Angriffe auf die Medien" auslösten. "Worte haben Folgen", schrieb Zucker. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio nannte die Briefbombenserie einen Terrorakt, darauf angelegt, das Land in Angst und Schrecken zu versetzen. Hillary Clinton sagte, es herrschten "beunruhigende Zeiten" in den USA. Die Fraktionsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, warf Trump unterdessen Heuchelei vor. Immer wieder habe er gewalttätige Übergriffe auf politische Gegner verharmlost.

Alle bisher entdeckten Rohrbomben wurden sichergestellt, ehe sie überhaupt in die Nähe ihrer Adressaten gelangen konnten. Die amerikanische Bundespolizei FBI äußerte sich noch nicht offiziell zur Beschaffenheit der Sprengsätze. Doch einige Bombenexperten bezweifelten auf Grundlage veröffentlichter Röntgenaufnahmen eines der Sprengsätze, dass diese tatsächlich funktionsfähig gewesen seien. Die offenkundig baugleichen Bomben waren mit einem Pulver und Glassplittern gefüllt.