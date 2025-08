Brasilianischer Präsident Lula Der Mann, der Trump die Stirn bietet 3. August 2025, 12:02 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Luiz Inácio Lula da Silva verbittet sich die Einmischung Trumps in die inneren Angelegenheiten seines Landes. (Foto: Adriano Machado/Reuters)

So dreist haben sich die USA schon lange nicht mehr in die inneren Belange eines lateinamerikanischen Landes eingemischt wie jetzt in Brasilien. Aber niemand fordert Trump derzeit auch so offen heraus wie Präsident Lula.

Von Boris Herrmann, New York

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback