In der Ukraine-Affäre wird US-Präsident Donald Trump vom US-Botschafter bei der EU belastet. Gordon Sondland () revidierte seine Aussage vor dem Kongress und gab an, US-Militärhilfe für die Ukraine sei an eine öffentliche Absichtserklärung Kiews geknüpft worden, Korruption zu bekämpfen. Sondlands geänderte Aussage gibt den Ermittlungen der Demokraten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump neue Nahrung. Angaben zweier anderer wichtiger Zeugen hätten seinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, ließ Sondland seine Anwälte mitteilen. Er erinnere sich an ein Gespräch in Warschau mit einem Topberater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Ihm habe er gesagt, die Militärhilfe werde erst freigegeben, wenn Kiew sich öffentlich zur Korruptionsbekämpfung verpflichtet habe. Am 25. Juli sprach Trump die Forderung im Telefonat mit Selenskij an und verknüpfte sie mit Ermittlung gegen seinen Rivalen Joe Biden.