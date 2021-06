Amy Gutmann soll US-Botschafterin in Berlin werden.

Von Stefan Kornelius

Joe Biden hatte seinen Ruhestand und damit seinen Nachruhm im Blick, als er 2017 der Präsidentin der University of Pennsylvania seinen Namen lieh. Amy Gutmann wollte in der Hauptstadt der USA einen dauerhaften Fußabdruck für ihre Institution hinterlassen und fand im gerade aus dem Amt geschiedenen Vizepräsidenten einen willigen Namensgeber für das "Penn Biden Zentrum für Diplomatie und globales Engagement".

Damit war die Beziehung zwischen Biden und Gutmann noch lange nicht erledigt. Biden wurde entgegen seiner damaligen Erwartung doch noch Präsident der USA - und Gutmann seine Dauerkandidatin für wichtige Positionen in der neuen Regierung, unter anderem für das Ministeramt für Bildung. Nun scheinen die beiden handelseinig geworden zu sein: Wie der "Spiegel" zuerst berichtete, könnte Gutmann die nächste Botschafterin der USA in Deutschland werden, vorausgesetzt der Senat stimmt der Nominierung zu.

Dagegen spricht wenig, denn Gutmann ist über alle Parteigrenzen hinweg eine der angesehensten Wissenschaftlerinnen und vor allem Wissenschafts-Managerinnen des Landes. Die 71-jährige Präsidentin schaut auf eine makellose Karriere als Professorin und Universitätspräsidentin zurück. Gerade dient sie im 17. Jahr der Penn (oder UPenn), wie die Privatuniversität in Abgrenzung zur staatlichen PennState genannt wird. Ihr Vertrag läuft eigentlich noch bis 2022.

Amy Gutmann hat die Pennsylvania University in dieser Zeit revolutioniert. Die Zahl der von ihr angestoßenen Forschungsinitiativen ist unüberschaubar, ihr wissenschaftliches, organisatorisches und menschenfängerisches Talent schöpft aus einer großen Energiequelle. Die Universität ist der größte Arbeitgeber in Philadelphia, steht in den Ranglisten der Top-Universitäten der USA weit oben und zeichnet sich vor allem durch ein großzügiges Stipendienprogramm für weniger bemittelte Studenten aus. Biografische Darstellungen weisen bis zu neun Milliarden Dollar aus, die sie für ihre Universität eingeworben haben soll.

Ihr Vater floh aus Mittelfranken

Gutmann ist, wie in ihrer Profession üblich, in ein dichtes Netz von Stiftungen, Vereinigungen, Wettbewerben und Kommissionen eingewoben. Eines ihrer wichtigsten Engagements galt der Bioethik, wo sie sieben Jahre lang der von Barack Obama eingesetzten Kommission zur Untersuchung bioethischer Fragen vorsaß. Akademisch steht Gutmann auf zwei Füßen: Zum einen ist sie Politikwissenschaftlerin mit einem Master-Abschluss von der London School of Economics und einer Promotion in Harvard. Ihr Forschungsgebiet weitete sich aber über die Jahre tief in Bereiche der Philosophie und der Kommunikationswissenschaft aus.

Die wichtigsten Bücher Gutmanns wurde gerade in den Trump-Jahren zur Pflichtlektüre in Washington. Ihr theoriewissenschaftliches Standardwerk zu Erziehung und Demokratie weißt nach, wie untrennbar Staat und Bildung miteinander verknüpft sind - und warum eine Demokratie gleiche und faire Bildung für alle braucht. Später folgten Werke zu Demokratie und Meinungsverschiedenheit, Rassenbewusstsein und zuletzt zur Bioethik ("Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben").

Mit Deutschland verbindet Gutmann nicht weniger als ihre Lebensgeschichte. Ihr Vater floh mit der Familie 1934 vor der Nationalsozialisten aus Feuchtwangen. Kurt Gutmann, der 1966 starb und von seiner Tochter tief verehrt wird, arbeitete zehn Jahre in Indien in der Metallurgie, ehe er in die USA emigrierte (und auf der Überfahrt seine künftige Frau kennenlernte). Die Tochter wird nun zu den Wurzeln der Familie zurückkehren.