9. Oktober 2018, 18:51 Uhr USA Bloß nicht nachlassen

Statt den Fall Kavanaugh ruhen zu lassen, befeuern Republikaner wie Demokraten den Streit weiter - im November finden die Kongresswahlen statt.

Von Hubert Wetzel , Washington

Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten. In dieser Eigenschaft kann er für die Amerikaner sprechen. Das tat er am Dienstag bei einem Empfang für seinen umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh in Washington. "Im Namen unserer Nation möchte ich mich bei Brett und der gesamten Familie Kavanaugh für den furchtbaren Schmerz und die Leiden entschuldigen, die sie erdulden mussten", sagte Trump.

Ob "die Nation" das auch so sieht, kann man bezweifeln. Mindestens die Hälfte der Amerikaner ist der Ansicht, dass ...