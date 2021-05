Die USA haben zusätzliche Millionen-Unterstützung für die Palästinenser nach dem jüngsten Konflikt mit Israel angekündigt. Vorgesehen seien 75 Millionen Dollar an Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe, 5,5 Millionen Dollar Katastrophen-Soforthilfe und 32 Millionen für die zuständige Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag am ersten Tag eines Nahost-Besuchs. Blinken hält sich bis Donnerstag in der Region auf. Nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Jerusalem sprach er mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas in Ramallah. Blinken wird auch in Ägypten und Jordanien erwartet. Um eine Rückkehr zur Gewalt zu verhindern, müsse ein größerer Komplex grundlegender Probleme angegangen werden, sagte Blinken. "Und das beginnt damit, die schwerwiegende humanitäre Situation in Gaza anzupacken und mit dem Wiederaufbau zu beginnen." Seinen Angaben zufolge soll die radikal-islamische Hamas dabei kein Geld erhalten. Sie kontrolliert den Gazastreifen und lieferte sich bis zur Feuerpause am Freitag die heftigsten Gefechte seit Jahren mit Israel.