Biden will Guantanamo schließen

US-Präsident Joe Biden strebt die Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo Bay bis zum Ende seiner Amtszeit an. "Das ist unser Ziel und unsere Absicht", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, in der Nacht zum Samstag. Präsident Barack Obama, dessen Vize Biden war, hatte die Pläne zur Schließung des Gefangenenlagers auf Kuba in zwei Amtszeiten nicht umsetzen können. Als ersten Schritt leitete der Nationale Sicherheitsrat eine umfassende Überprüfung von Guantanamo Bay ein. Dabei solle die von der vorherigen Regierung übernommene aktuelle Situation untersucht werden, "im Einklang mit unserem Ziel, Guantanamo zu schließen".