Von Peter Burghardt, Washington

An diesem Mittwoch landet Joe Biden in Frankreich, auf dem Weg in die Normandie. Er ist am Donnerstag beim 80. Jahrestag des D-Day der Alliierten, Weltjubiläum in Wahlkampfzeiten. Ehe Biden die Air Force One bestieg, war daheim aber noch ein Härtefall zu regeln. Am Dienstag im Weißen Haus trat der Gastgeber vor amerikanische Flaggen, auf Bildschirmen stand dies: „Präsident Joe Biden sichert unsere Grenze.“