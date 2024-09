US-Präsident Joe Biden beruft im Oktober ein Treffen der Ukraine -Unterstützer in Deutschland ein. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, dass die Kontaktgruppe zur militärischen Unterstützung der Ukraine auf Ebene der Staats- und Regierungschefs tagen werde. Dabei sollen die Bemühungen von mehr als 50 Staaten koordiniert werden, die Ukraine in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen.

Bislang hatte sich die Gruppe auf Ebene der Verteidigungsminister regelmäßig auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz getroffen. Ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij an dem Treffen teilnehmen wird, war zunächst unklar. Zudem ordnete Biden laut der Erklärung weitere Waffenhilfe für die Ukraine an, die sich auf einen Gesamtwert von etwa acht Milliarden US-Dollar summiert.

Biden empfängt Selenskij im Weißen Haus

Das Weiße Haus veröffentlichte die Erklärung wenige Stunden, bevor Biden am Donnerstagabend Selenskij im Weißen Haus empfangen wollte. Selenskij wollte ihn bei dem Treffen über die Details seines Siegesplanes informieren, mit dem er Russland zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges zwingen will. Beide Präsidenten hatten am Mittwoch bereits kurz in New York miteinander gesprochen. Biden hatte dort ein Treffen einer Ukraine-Unterstützungsgruppe von mehr als 20 Staaten und der EU abgehalten, die sich im Juli zusammengefunden hatte. Die Gruppe setzt sich für die Erfüllung der umfassenden Sicherheitsbedürfnisse der Ukraine ein; ihre Mitglieder haben jeweils bilaterale Sicherheitsabkommen mit Kiew unterzeichnet.

Biden wird am 10. Oktober abends in Berlin erwartet und am folgenden Tag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem mittäglichen Staatsbankett geehrt. Am 12. Oktober kommt er nach Informationen der Süddeutschen Zeitung dann in einem Vierer-Format (Quad) mit Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, die Möglichkeiten für Verhandlungen über eine Friedenslösung in der Ukraine auszuloten. Die Konferenz der Ukraine-Unterstützer soll dann am Nachmittag folgen, vermutlich auf dem US-Stützpunkt Ramstein. Dort könnte sich Biden auch von den dort stationierten US-Soldaten verabschieden.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Biden zum Ende seiner Amtszeit Berlin erstmals einen Besuch abstattet. Bei der Gelegenheit wolle er auch seine Wertschätzung für die deutsche Unterstützung der Ukraine zum Ausdruck bringen, hatte das Weiße Haus mitgeteilt. Biden hatte im Juni 2022 am G-7-Gipfel in Elmau teilgenommen, nun aber stattet er Deutschland seinen ersten offiziellen Besuch ab. Dieser markiert zugleich auch den Abschied von Bundeskanzler Scholz, der sich für Biden zu einem wichtigen Verbündeten in der Ukraine-Politik entwickelt hatte. Biden scheidet im Januar aus dem Amt aus.

Biden und Scholz sind sich einig im Wunsch, eine Eskalation zu verhindern

Beide haben wiederholt beteuert, die Ukraine so lange unterstützen zu wollen wie nötig – und zugleich die Notwendigkeit betont, eine Eskalation zu vermeiden. Als oberste Prämisse nannten Biden wie Scholz, eine militärische Auseinandersetzung zwischen der Nato und Russland zu verhindern.

Das Weiße Haus kündigte an, die USA würden der Ukraine weitere Flugabwehrsysteme liefern, darunter eine Patriot-Batterie sowie Hunderte der zugehörigen Raketen, ebenso AMRAAM-Luft-Luft-Lenkflugkörper mit einer Reichweite von 180 Kilometern. Zudem erhält die Armee Drohnen und Munition für Kampfjets. Die USA bilden 18 weitere Piloten für F-16-Kampfjets aus, die westliche Staaten der Ukraine zur Verfügung stellen.

Erstmals liefert das Pentagon auch Gleitbomben vom Typ Joint Standoff Weapon (JSOW), die das Weiße Haus als „weitreichende Munition“ bezeichnete. Von Kampfjets in großer Höhe abgeworfen, könne sie Ziel in bis zu 130 Kilometer Entfernung zerstören. Allerdings wollte Biden laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters keine öffentliche Ankündigung machen, dass er die bisherigen Beschränkungen für den Einsatz von US-Waffen gegen Ziele tief im russischen Hinterland aufhebt.

Selenskij fordert seit Langem, dass die ukrainische Armee mit den von den USA gelieferten ATACMS-Raketen und Marschflugkörpern aus britischer und französischer Produktion Stützpunkte und Militärflugplätze in Russland attackieren darf, von denen Angriffe auf die Ukraine ausgehen. Kernelement seines Siegesplanes ist es, dass die westlichen Verbündeten sein Land durch Waffenlieferungen in die Lage versetzen, Russland militärisch in Bedrängnis zu bringen, sodass Präsident Wladimir Putin in Verhandlungen einwilligt.