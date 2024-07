Was wird aus Joe Biden?

Entscheidung in Amerika

Von Stefan Kornelius

Abraham Lincoln, der große amerikanische Bürgerkriegspräsident und erste Amtsinhaber der Republikaner, wird gerne mit den Worten zitiert, dass die Abstimmung stärker sei als die Kugel – „the ballot is stronger than the bullet“. Abgesehen von der Tatsache, dass Lincolns Originalzitat ein wenig umständlicher ist, könnte der 16. Präsident falsch gelegen haben. Die Kugel hat natürlich eine durchschlagende Wirkung auf die Wahlurne, wie Lincolns Nachfolger Nummer 45 und 46 gerade erfahren haben. Diese Juli-Kampagnen-Woche im US-Wahlkampf 2024 könnte sich jedenfalls als schicksalshaft herausstellen, weil die Kugel eines Attentäters womöglich die Wahl entschieden hat.