Von Christian Zaschke, New York

Joe Biden stellt sich nicht zur Wiederwahl. Das teilte der US-Präsident am Sonntag in einem offenen Brief an das amerikanische Volk mit. Wer an seiner Stelle bei den Wahlen am 8. November gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump antritt, ist offen. Als Favoritin unter den Demokraten gilt Vizepräsidentin Kamala Harris. Aus dem Weißen Haus zieht Biden jedoch einstweilen nicht aus. Er sagte, er wolle bis zum Ende seiner Amtszeit am 20. Januar 2025 Präsident bleiben.