US-Präsident Joe Biden hat mitten im Wahlkampf seinen Haushaltsentwurf für das Fiskaljahr 2025 vorgelegt. Die am Montag veröffentlichte Wunschliste hätte einen Umfang von 7,3 Billionen Dollar und sieht Steuererhöhungen vor: Die Körperschaftssteuer für Unternehmen soll von 21 auf 28 Prozent steigen und Personen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 400 000 Dollar sollen mehr Abgaben leisten. Für US-Bürger mit einem Vermögen von 100 Millionen Dollar oder mehr soll ein Mindeststeuersatz von 25 Prozent gelten. Die Ausgaben für Verteidigung und nationale Sicherheit sollen Bidens Plänen zufolge um ein Prozent auf 895 Milliarden Dollar steigen, von denen 850 Milliarden dem Verteidigungsministerium zukommen sollen. Der vergleichsweise geringe Anstieg geht auf einen Kompromiss zurück, der 2023 für zwei Jahre geschlossen wurde. Da etwa der Sold um 4,5 Prozent erhöht werden soll, sind Abstriche bei anderen Projekten wie dem Kauf von F-35-Jets geplant. Experten zufolge dürften die Pläne zu einer Debatte im Kongress führen, an deren Ende das Sicherheitsbudget über 900 Milliarden Dollar liegen werde. Der endgültige Haushalt wird im Kongress zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat ausgearbeitet und kann am Ende deutlich vom ersten Entwurf abweichen.