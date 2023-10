US-Präsident Joe Biden wendet sich in einer Ansprache aus dem Oval Office an die Nation.

Der US-Präsident will Hilfspakete für Israel und die Ukraine beantragen. Ob die milliardenschweren Hilfen bald fließen, ist ungewiss - der Kongress, der darüber entscheidet, ist mit Grabenkämpfen beschäftigt.

Von Peter Burghardt, Washington

Er war erst am amerikanischen Morgen aus Israel zurückgekommen, von seinem Treffen mit Benjamin Netanjahu, aus dem neuen Krieg. Danach hatte Joe Biden am Telefon im Weißen Haus mit Wolodimir Selenskij, dem Präsidenten der Ukraine aus dem schon älteren Krieg, gesprochen. Jetzt, es war kurz nach 20 Uhr in Washington, sprach der US-Präsident zur Nation über beide Kriege.