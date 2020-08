Von Hubert Wetzel, Washington

Das Wort "Krieg" kommt in Stellungnahmen von politischen Kandidaten in den USA nicht oft vor, um die Stimmung im eigenen Land zu beschreiben. Am Sonntag jedoch stand es in einer Erklärung von Joe Biden, nicht nur ein Mal, sondern gleich mehrmals - war. "Wir dürfen kein Land werden, das gegen sich selbst Krieg führt", warnte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten die Wähler. "Ein Land, das hinnimmt, dass amerikanische Landsleute getötet werden, die anderer Meinung sind."

Und Biden sagte auch sehr deutlich, wem er die Schuld dafür gibt, dass die USA in dieser Lage sind: "Das ist das Amerika, das Präsident Trump will", schrieb er. Donald Trump glaube, dass "Krieg auf unseren Straßen seine Wiederwahlchancen verbessert", schrieb Biden. Gemessen daran, dass der Demokrat es noch vor einigen Tagen in seiner Parteitagsrede sorgfältig vermieden hatte, den Namen des amtierenden Präsidenten auch nur ein einziges Mal auszusprechen, war das eine bemerkenswert scharfe und offene Attacke.

Am Montag setzte Biden diesen Angriff fort. In einer Rede in Pittsburgh wollte er laut dem vorab verbreiteten Manuskript eine direkte Linie zwischen dem Präsidenten und den Gewalttaten ziehen, die die USA in den vergangenen Tagen erschüttert haben. Tump habe seine Anhänger seit Jahren aufgewiegelt, so Biden. "Er mag glauben, dass es ihn stark aussehen lässt, wenn er von law and order redet. Aber seine Unfähigkeit, seine eigenen Anhänger dazu aufzufordern, nicht länger als bewaffnete Milizen aufzumarschieren, zeigt, wie schwach er ist", hieß es in dem Manuskript. An diese Feststellung knüpfte Biden eine Warnung: "Glaubt irgendjemand, dass es weniger Gewalt in Amerika geben wird, wenn Donald Trump wiedergewählt wird?"

Trump bemüht sich, Biden als Unterstützer von von linken Gewalttätern zu brandmarken

Biden reagierte mit seinen Äußerungen auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen linken Demonstranten und rechten Trump-Anhängern am Wochenende in Portland, Oregon. Dabei war ein Mann namens Aaron Jay Danielson erschossen worden, der offenbar auch unter dem Namen Jay Bishop auftrat und einer rechten Miliz angehörte. Der Todesschütze soll ein Mann aus der linken Szene sein. Der tödliche Zwischenfall in Portland war bereits der zweite binnen weniger Tage. In der Woche zuvor hatte ein 17 Jahre alter Angehöriger einer rechten Bürgerwehr in der Stadt Kenosha in Wisconsin zwei Männer erschossen, die an einer "Black Lives Matter"-Demonstration teilgenommen hatten. In allen Fällen ist der genaue Tathergang noch nicht geklärt.

Biden versuchte mit der Erklärung und der Rede zugleich aber auch, dem - durch nichts belegten - Vorwurf der Republikaner entgegenzutreten, er sympathisiere mit der Gewalt, mit den Plünderungen und Brandstiftungen, von denen in den vergangenen Wochen etliche "Black Lives Matter"-Proteste begleitet wurden. Trump und sein Wahlkampfteam bemühen sich seit Wochen nach Kräften, den demokratischen Kandidaten als Unterstützer von linken Gewalttätern zu brandmarken. Das ist zwar eine Lüge, aber es kann, wenn genügend Wähler es glauben oder an Biden zu zweifeln beginnen, negative Folgen für Biden haben. Entsprechend klar wandte er sich daher gegen Gewalt: "Ich verurteile Gewalt jeder Art und durch jeden, ob sie von links oder rechts kommt. Wenn man loszieht, um Krawall zu machen, dann ist das kein friedlicher Protest."

Das sind deutlichere Worte, als man sie bisher vom Präsidenten zu hören bekommen hat. Trump hatte am Wochenende in einem Tweet seine Anhänger, die in einem Autokonvoi in die Innenstadt von Portland gefahren waren, als "großartige Patrioten" gelobt. Dabei war absehbar, dass es zu Zusammenstößen zwischen den Trump-Fans und Gegendemonstranten kommen würde. Portland ist als linke Hochburg bekannt, der Konvoi war eine Provokation. Am Sonntag verschickte Trump dann einen Tweet, in dem er seine Trauer über den Tod des Milizionärs ausdrückte. "Rest In Peace Jay!", schrieb er. Am Montag wetterte er wieder gegen "Linksradikale" und "Anarchisten", denen die Demokraten nicht entgegenträten.

Trump will an diesem Dienstag in Kenosha mit Vertretern der Polizei sprechen und die Schäden besichtigen, die durch die Ausschreitungen in den vergangenen Wochen entstanden sind. Die Krawalle in der Stadt hatten nach einem Polizeieinsatz begonnen, bei dem ein weißer Beamte einem Schwarzen in den Rücken geschossen hatte.