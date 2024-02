Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will Veto einlegen gegen einen von den Republikanern im Repräsentantenhaus unterstützten Gesetzentwurf, der Hilfen nur für Israel vorsieht. "Die Regierung lehnt dieses Vorhaben entschieden ab", erklärte das Büro für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit). Der Entwurf trage nichts zur Sicherung der Grenze bei, helfe "dem ukrainischen Volk nicht, sich gegen Putins Aggression zu verteidigen, es unterstützt nicht die Sicherheit amerikanischer Synagogen, Moscheen und gefährdeter Gebetsstätten und verweigert palästinensischer Zivilisten, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, humanitäre Hilfe". Die Regierung fordere die Kongresskammern nachdrücklich auf, "diesen politischen Trick" abzulehnen und das überparteiliche Gesetz rasch auf den Schreibtisch des Präsidenten zu legen.

Regierungsbeamte haben monatelang mit Demokraten und Republikanern im Senat an einem Gesetz gearbeitet, das am Sonntag vorgestellt wurde. Es kombiniert Änderungen der US-Einwanderungspolitik und neue Mittel zur Grenzsicherung mit Milliarden Dollar Soforthilfe für die Ukraine, Israel und Partner in der indopazifischen Region. Von den insgesamt 118 Milliarden Dollar würde auch humanitäre Hilfe für Zivilisten bereitgestellt, die von globalen Konflikten betroffen sind.

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatte angekündigt, das Repräsentantenhaus werde den überparteilichen Gesetzesentwurf des Senats ablehnen und über eine Maßnahme abstimmen, die nur Israel hilft. "Die Vetodrohung des Präsidenten ist ein Akt des Verrats" gegenüber Israel, erklärte Johnson. Die Republikaner sind über das Gesetz gespalten, wobei Donald Trump sich lautstark gegen den gemeinsamen Entwurf ausspricht. Das Repräsentantenhaus mit republikanischer Mehrheit verabschiedete im November einen Gesetzentwurf, der sich ausschließlich auf Israel bezog. Im demokratisch geführten Senat wurde er nie behandelt, da die Abgeordneten auf Bidens Wunsch hin ein breiteres Maßnahmenpaket schnüren sollten.