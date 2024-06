Bei seinem ersten Auftritt nach dem desaströsen TV-Duell am Vorabend zeigt sich US-Präsident Joe Biden kämpferisch. „Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann“, sagte der 81 Jahre alte Demokrat bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

In der Fernsehdebatte mit seinem Rivalen Donald Trump hat sich Biden am Donnerstagabend mehrfach verhaspelt und so der Diskussion über sein hohes Alter neue Nahrung gegeben. US-Medien zufolge ließ die Performance Bidens bei Demokraten die Alarmglocken schrillen und die Frage aufkommen, ob er der richtige Kandidat für die Präsidentschaftswahl sei. Bislang hat sich aber noch kein prominenter Parteifreund gegen ihn gestellt.

Beim Auftritt in Raleigh versucht Biden, seine Kritiker von sich zu überzeugen und wirkt wieder deutlich energiegeladener. „Ich weiß, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen“, liest Biden vom Teleprompter ab. Er laufe, rede und debattiere zwar nicht mehr so gut wie früher, so der Demokrat weiter. „Aber ich weiß, wie man die Wahrheit sagt.“

Seine Stimme klingt weniger rau und er ist auch nicht so leise wie am Vorabend. Biden hatte nach der Debatte gesagt, dass er Halsschmerzen habe. Bidens Anhänger skandierten in Raleigh "vier weitere Jahre".

Biden bewirbt sich bei der Präsidentenwahl Anfang November um eine zweite Amtszeit. Auch sein Vorgänger, der 78 Jahre alte Trump will für die Republikaner noch einmal ins Weiße Haus. In Umfragen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden an. Ein Dauerthema im Wahlkampf ist das hohe Alter der Kontrahenten.