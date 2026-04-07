Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) hat seit Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump bis Februar 2026 weitaus mehr Menschen festgenommen als bislang bekannt. Nach Hinweisen von Mitarbeitern der Flugsicherheit sind mehr als 800 Personen in Gewahrsam genommen worden, wie aus internen ICE-Daten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Die Zahl liegt weit über dem, was bisher öffentlich bekannt war. Die Hinweise ⁠stammten von der US-Transportsicherheitsbehörde TSA. Diese habe der ICE Datensätze zu mehr als 31 000 Reisenden für mögliche ausländerrechtliche Maßnahmen übermittelt, wie aus den Daten hervorging.