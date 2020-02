US-Justizminister William Barr will Ende März im Repräsentantenhaus aussagen, um der Kritik der Opposition an seiner Amtsführung zu begegnen. In einem bei Twitter veröffentlichten Schreiben der Demokraten äußern Abgeordnete Sorge über einen Missbrauch des US-Justizsystems für politische Zwecke seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump. In dem Schreiben monieren die Ausschussmitglieder unter anderem die jüngste Empfehlung des Justizministeriums, das Strafmaß für Trumps langjährigen Vertrauten Roger Stone "auf den offensichtlichen Wunsch des Präsidenten" hin deutlich zu reduzieren.

