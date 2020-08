Steve Bannon, wegen Betrugsvorwürfen auf einer Yacht festgenommener Ex-Berater Donald Trumps, hat sich vor Gericht in Manhattan nicht schuldig bekannt. Nach Anhörung am Donnerstag wurde der frühere Chefstratege des US-Präsidenten für eine Millionen-Kaution freigelassen. Er und drei andere sollen Spenden zum Bau einer Mauer zu Mexiko abgezweigt haben. Die Vorwürfe sind Verschwörung zum Betrug und zur Geldwäsche. Darauf stehen je bis zu 20 Jahre Haft. Die Gruppe "We Build The Wall" sammelte 25 Millionen Dollar. Bannon zweigte laut Anklage mehr als eine Million ab.