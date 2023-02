Das unerwünschte Flugobjekt aus China, inzwischen vom US-Militär abgeschossen, wirft auch in Deutschland Fragen auch: Gab es hier schon ähnliche Spionage-Versuche? Und was wäre, wenn?

Von Christoph Koopmann

So manche Anmerkung aus Washington im Nachgang des spektakulären Ballon-Abschusses dürfte auch in Berlin für gewisse Beunruhigung gesorgt haben. Die Washington Post etwa zitierte eine anonyme Quelle aus der US-Regierung, der zufolge chinesische Spionageballons schon über fünf Kontinenten gesichtet worden seien. Seit die US-Luftwaffe den mutmaßlichen Aufklärungsballon am Samstag vor South Carolina abgeschossen hat, stellen sich auch für Deutschland Fragen: Sind auch hier schon solche Fluggeräte aufgetaucht? Und was wäre, wenn?