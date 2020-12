Der künftige US-Präsident Joe Biden will erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen Schwarzen zum Verteidigungsminister machen: den ehemaligen General Lloyd Austin. Das kündigte Biden am Dienstag an. Als eine Aufgabe Austins nannte Biden, "unsere Bündnisse angesichts globaler Bedrohungen neu zu beleben". Der 67-Jährige Austin war bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2016 Kommandeur der im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte. Auf diesem Posten war Austin verantwortlich für die Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan. Austin würde eine Ausnahmegenehmigung durch den Kongress benötigen, da das Pentagon eigentlich von einem Zivilisten geführt werden soll.