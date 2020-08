Mehrere Schüsse in den Rücken des schwarzen Amerikaners Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin haben Entsetzen und Protest ausgelöst. In der Stadt Kenosha kam es die zweite Nacht zu Ausschreitungen. Die Chicago Sun Times berichtete am Dienstag unter Berufung auf Blakes Vater, dessen Sohn sei infolge der Schüsse von der Hüfte abwärts gelähmt sei. Die Ärzte wüssten nicht, ob dies von Dauer sei. Viele in den USA sehen den Einsatz als jüngstes Beispiel für Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz Ende Mai löste landesweit Proteste aus. Die Debatte spielt auch im Präsidentschaftswahlkampf eine zentrale Rolle.