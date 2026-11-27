Die Zahl der internationalen Studierenden an US-Universitäten geht zurück. Hochschulen leiden finanziell unter dem Rückgang. Dennoch will die US-Regierung die Regeln verschärfen.

„Es war die beste Zeit meines Lebens“. Oder: „Ich würde es jederzeit wieder machen.“ So oder ähnlich beginnen Erfahrungsberichte von Studierenden, die ein Auslandssemester in den USA absolviert haben. Nicolas etwa war 2025 für ein Semester an der San Diego State University. Es sei eine prägende Erfahrung gewesen, schreibt er auf der Webseite einer Organisation, die den Austausch fördert. „Herausfordernd, aber ein großes persönliches Learning.“