Es machen jetzt sehr unterschiedliche Fotos von Cole A. aus Kalifornien die Runde. Eines zeigt ihn mit Absolventenhut, nachdem er seinen Master-Titel in Informatik an der California State University, Dominguez Hills, entgegengenommen hatte, veröffentlicht im Mai 2025 in seinem Profil bei Linkedin. Auf dem anderen Foto liegt er halb nackt auf dem Teppichboden im Washington Hilton, die Hände hinter dem Rücken gefesselt.
USAVom „Lehrer des Monats“ zum mutmaßlichen Attentäter bei der Gala mit Trump
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Der 31-Jährige, der beim Korrespondenten-Dinner geschossen haben soll, soll ein krudes Manifest hinterlassen haben. Demnach habe er Regierungsvertreter ins Visier nehmen wollen, „geordnet nach Rang, vom höchsten zum niedrigsten“.
Von Peter Burghardt, Washington
Besuch von Charles III. in Washington:Vergoldete Retourkutsche
Eine besondere Beziehung: Der britische König besucht US-Präsident Trump und soll sogar im Kongress sprechen. Dass hier ein Erdöl-Lobbyist und ein Ökologe aufeinandertreffen, dürfte nicht die einzige Konfliktquelle sein.
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