Es machen jetzt sehr unterschiedliche Fotos von Cole A. aus Kalifornien die Runde. Eines zeigt ihn mit Absolventenhut, nachdem er seinen Master-Titel in Informatik an der California State University, Dominguez Hills, entgegengenommen hatte, veröffentlicht im Mai 2025 in seinem Profil bei Linkedin. Auf dem anderen Foto liegt er halb nackt auf dem Teppichboden im Washington Hilton, die Hände hinter dem Rücken gefesselt.